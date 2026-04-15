Manutenzione dell’impianto di sollevamento acque meteoriche Ventena | al via il primo intervento

Sono iniziati i lavori per il potenziamento dell’impianto di sollevamento delle acque meteoriche situato in zona Ventena. L’intervento riguarda la manutenzione dell’impianto, che serve a gestire le acque piovane e prevenire il rischio di allagamenti nella zona. La realizzazione di questa prima fase di intervento è stata avviata nelle ultime settimane. I lavori sono stati comunicati dall’amministrazione locale tramite un avviso pubblico.

Al via i lavori di potenziamento dell’impianto di gestione delle acque meteoriche contro il rischio allagamenti. L’amministrazione comunale ha affidato a Hera l’esecuzione del primo stralcio di interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento delle acque chiare del Ventena.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Pompe di sollevamento contro gli allagamenti. Collaudo dell’impiantoIn via Valtesino, zona Agraria Porto d’Ascoli si è chiusa ieri la telenovela iniziata anni fa con l’impegno del Comune a risolvere il problema degli... Necessario il rifacimento della tubazione di raccolta delle acque meteoriche, chiude un tratto di stradaA seguito di verifiche tecniche, a partire da domani, mercoledì 11 febbraio, in via Calisese si procederà con un intervento di rifacimento della... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: SOLARUSSA: INTERRUZIONE ELETTRICA NELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN LOCALITÀ PARDU NOU; Lavori al porto di Ancona: stanziati 1,5 milioni di euro per il progetto di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione; CENTRALE TORREROSSA. TUTTO PRONTO PER LE RIPARAZIONI URGENTI DI DOMENICA 12 APRILE AGLI IMPIANTI DI CAPTAZIONE E ADDUZIONE. ECCOLE – A.M.A.M. S.p.A.; ADVANT Nctm al fianco di Volksbank nell’acquisizione di un progetto fotovoltaico da 3,5 MW a Mestre. Porto di Ancona: efficientamento impianto illuminazione del porto storico(FERPRESS) – Ancona, 14 APR – Al via il progetto dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale per la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nella zona del ... ferpress.it Un nuovo impianto di illuminazione per il porto di AnconaIl porto storico di Ancona avrà un nuovo impianto di illuminazione: l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha firmato il contratto per la manutenzione straordinaria delle torri far ... ansa.it In altri tre alloggi confiscati alla mafia e affidati alla Struttura inizieranno a breve gli interventi di manutenzione straordinaria facebook #OSCHIRI: MANUTENZIONE DELL’ACQUEDOTTO LERNO Intervento programmato per martedì 14 aprile 2026 nel partitore Marinispa. Interessati anche i Comuni di #Berchidda, #Tula, #Erula, #TempioPausania, #Calangianus, #Aggius, #Luras e #Bortigiada x.com