Pompe di sollevamento contro gli allagamenti Collaudo dell’impianto

In via Valtesino, a Porto d’Ascoli, si sono conclusi i lavori per il nuovo impianto di pompe di sollevamento. Dopo anni di problemi e tante promesse, ieri il Comune ha dato il via al collaudo, sperando di mettere fine agli allagamenti che si verificavano durante le piogge più intense. Ora si aspetta solo di vedere se il nuovo sistema funzionerà come promesso.

In via Valtesino, zona Agraria Porto d’Ascoli si è chiusa ieri la telenovela iniziata anni fa con l’impegno del Comune a risolvere il problema degli allagamenti che si registravano nella via ad ogni pioggia intensa. Si sono susseguiti incontri con gli amministratori ed i tecnici della Ciip, ci sono state raccolte di firme, telefonate, raffiche di e-mail, poi ripetuti sopralluoghi con apparecchiature specifiche della rete fognante che non riesce a smaltire l’acqua poiché fu costruita in contro pendenza. I cittadini, di cui si è fatto portavoce Ercole Speca, hanno chiesto ripetutamente la realizzazione di una nuova linea di collegamento alla condotta principale di via Valtiberina, ma il costo sarebbe stato troppo elevato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Cesate, Piazza 4 Novembre sarà chiusa per circa tre mesi a partire dopo l'Epifania, per consentire interventi mirati a prevenire allagamenti.

