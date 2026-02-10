Necessario il rifacimento della tubazione di raccolta delle acque meteoriche chiude un tratto di strada

Domani, in via Calisese, i lavori di rifacimento della tubazione delle acque meteoriche costringeranno a chiudere un tratto di strada. Le verifiche tecniche hanno evidenziato che la condotta è danneggiata e necessita di un intervento immediato. La strada resterà chiusa fino al completamento dei lavori, previsto nelle prossime ore.

A seguito di verifiche tecniche, a partire da domani, mercoledì 11 febbraio, in via Calisese si procederà con un intervento di rifacimento della tubazione di raccolta delle acque meteoriche in attraversamento della sede stradale, attualmente danneggiata.

