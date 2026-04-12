Due anni e mezzo dopo l’omicidio di Pierina Paganelli, una donna di 78 anni uccisa con 29 coltellate nel suo garage a Rimini, si torna a parlare del caso. Nel corso di un’intervista televisiva, Manuela Bianchi ha raccontato di un primo bacio con Dassilva e ha affermato di non avere certezze sull’accaduto, precisando che l’uomo non avrebbe agito per lei. Le indagini continuano a focalizzarsi sulle circostanze del delitto e sul ritrovamento nel garage.

Il delitto e il ritrovamento nel garage. Sono passati due anni e mezzo dall’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nel garage della sua casa a Rimini, in via del Ciclamino. A ritrovare il corpo fu la nuora Manuela Bianchi, oggi testimone chiave dell’inchiesta e protagonista di un racconto che continua a sollevare interrogativi. A Verissimo, la donna ha ricostruito quei momenti: quella mattina aveva accompagnato la figlia a scuola ed era rientrata passando dal piano zero. “Per fortuna Giorgia non ha visto quell’orrore”. In garage ha visto Louis Dassilva mentre parcheggiava. Poco dopo la scoperta del corpo. “All’inizio non avevo realizzato che fosse lei, le 29 coltellate non si vedevano”, ha spiegato.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Manuela Bianchi a Verissimo, dal primo bacio a Dassilva all’omicidio di Pierina: ‘Non ho certezze, non l’ha fatto per me’

Omicidio Pierina Paganelli,"la moglie di Dassilva: "Non amava Manuela Bianchi""Gli ho chiesto milioni di volte se fosse innamorato di Manuela, mi ha sempre detto di no".

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