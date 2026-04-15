Manuel Agnelli presenta una nuova iniziativa chiamata “Suoni dal Futuro”, che mira a promuovere giovani artisti e band emergenti. Questa manifestazione si distingue dai tradizionali talent show, puntando su un approccio diverso, più autentico e meno strutturato. L’evento si svolgerà in diverse tappe e coinvolgerà artisti provenienti da varie parti del paese, con l’obiettivo di offrire loro opportunità di visibilità e crescita musicale.

Avete presente i talent? Bene scordateveli. Si torna all’antico o, meglio, al futuro. Si chiama infatti ’Suoni dal Futuro’, ma è un progetto tutto live sui palchi dei locali il progetto triennale dedicato alla nuova scena musicale italiana nato dall’incontro tra Manuel Agnelli, il collettivo di Germi-LdC e la Siae. Ieri la presentazione dell’iniziativa con una videocall che ha visto protagonisti tra gli altri lo stesso Manuel Agnelli e Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus). Una tappa di questa rassegna itinerante che porterà ogni anno 12 progetti musicali selezionati nei club di otto città italiane. Si parte da Pesaro all’Urbica Velostazione – in collaborazione con Amat – domani e poi ancora il 17 e 18 aprile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manuel Agnelli promuove i ’Suoni dal Futuro’

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