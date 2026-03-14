Il musicista celebra il suo sessantesimo compleanno annunciando il progetto triennale Suoni dal Futuro, un'iniziativa dedicata a sostenere la scena musicale emergente. Agnelli spiega che i giovani coinvolti non cercano la fama, ma usano la musica come modo di espressione e di comunità. La presentazione del progetto si inserisce nelle celebrazioni di questa ricorrenza importante.

La prima parte del tour 2026 avrà inizio il 10 aprile con partenza da Milano e proseguirà fino al 30 maggio attraversando Taranto, Pesaro, Palermo, Napoli, Roma, Bologna e Torino. Sono sei i progetti musicali selezionati all'interno della rassegna Carne Fresca, avviata nel 2024 e dedicata ad artisti tra i 15 e i 30 anni: Dirty Noise, Dlemma, Grida, Kahlumet, Mars on Suicide e Wayloz. «Sono ragazzi che suonano strumenti veri cantano senza autotune e scrivono le loro canzoni. Non suonano per avere successo o per la fama, ma per raccontarsi e trovare una comunità», ha aggiunto Agnelli tornando infine a ribadire il valore sociale e culturale della musica dal vivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Manuel Agnelli compie 60 anni e lancia Suoni dal Futuro: «Dentro ci sono ragazzi che non suonano per avere successo o per la fama, ma per raccontarsi e trovare una comunità»

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