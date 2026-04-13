Una mostra dedicata all'opera ‘Per fare tutto ci vuole un fiore’ presenta le sue opere attraverso esposizioni di arte contemporanea. Le immagini mostrano diverse vedute dell’allestimento, con dettagli delle installazioni e delle opere esposte. L’esposizione include lavori di vari artisti, tra cui fotografie e installazioni visive, che contribuiscono a creare un percorso espositivo ricco di elementi visivi. La mostra rimane aperta al pubblico in un luogo dedicato alle arti visive.

‹ › 1 4 Vue de l'exposition, Nicolas Polli. ‹ › 2 4 Vue de l'exposition, Sabine Hess et Nicolas Polli. ‹ › 3 4 Stacked from 16 images. Method=C (S=1). Stacked from 16 images. Method=C (S=1) ‹ › 4 4 Vue de l'exposition, Aldo Mozzini, Grottino V, 2026. Fine marzo. A Le Locle, sotto la neve, nel cantone svizzero di Neuchâtel vicino al confine con la Francia, le cose non solo rallentano: si mettono d’accordo. Non è una banalità meteorologica. È proprio che la neve, con quella sua ostinazione a smussare gli angoli, costringe anche le idee a fare lo stesso. E così capita che una vecchia filastrocca, invece di restare al suo posto, torni a bussare alla porta della nostra memoria distratta di gente ipertecnologica del terzo millennio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La mostra che trasforma ‘Per fare tutto ci vuole un fiore’ in arte contemporanea

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