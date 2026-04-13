La mostra che trasforma ‘Per fare tutto ci vuole un fiore’ in arte contemporanea
Una mostra dedicata all'opera ‘Per fare tutto ci vuole un fiore’ presenta le sue opere attraverso esposizioni di arte contemporanea. Le immagini mostrano diverse vedute dell’allestimento, con dettagli delle installazioni e delle opere esposte. L’esposizione include lavori di vari artisti, tra cui fotografie e installazioni visive, che contribuiscono a creare un percorso espositivo ricco di elementi visivi. La mostra rimane aperta al pubblico in un luogo dedicato alle arti visive.
‹ › 1 4 Vue de l'exposition, Nicolas Polli. ‹ › 2 4 Vue de l'exposition, Sabine Hess et Nicolas Polli. ‹ › 3 4 Stacked from 16 images. Method=C (S=1). Stacked from 16 images. Method=C (S=1) ‹ › 4 4 Vue de l'exposition, Aldo Mozzini, Grottino V, 2026. Fine marzo. A Le Locle, sotto la neve, nel cantone svizzero di Neuchâtel vicino al confine con la Francia, le cose non solo rallentano: si mettono d’accordo. Non è una banalità meteorologica. È proprio che la neve, con quella sua ostinazione a smussare gli angoli, costringe anche le idee a fare lo stesso. E così capita che una vecchia filastrocca, invece di restare al suo posto, torni a bussare alla porta della nostra memoria distratta di gente ipertecnologica del terzo millennio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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