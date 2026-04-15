Un ex campione del passato ha espresso commenti critici riguardo alle nuove regole della Formula 1, in particolare sulla gestione delle batterie di ricarica. Ha affermato che questa novità rende il ruolo del pilota meno centrale, paragonando la situazione a quella di uno stallone che a volte non corre. Le sue parole arrivano in un momento di discussione sulle recenti modifiche regolamentari nel mondo delle monoposto.

La nuova F1 ha destato scalpore e sta continuando a far discutere, addetti ai lavori ed ex protagonisti del paddock. Le discussioni avvengono a vari livelli. Tra chi assiste alle gare ci sono due categorie: gli ex piloti, che sottolineano come il fattore gestione energia delle batterie sia qualcosa di penalizzante, e il pubblico generale, che in larga maggioranza, complessivamente apprezza la maggiore azione in pista e quella dose di incertezza legata alla gestione dei nuovi sistemi delle monoposto. E poi ci sono le voci istituzionali, come quella del presidente della F1 Stefano Domenicali, che in un’intervista a Motorsport.com ha fatto il...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mansell: "La F1 con la ricarica? Come uno stallone che a volte non corre"

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