Un ex campione del mondo di Formula 1 ha criticato le nuove regole sul sistema di ricarica, paragonandole a uno stallone che non corre. Il CEO del campionato ha annunciato che sono in programma modifiche alle norme. Nel frattempo, un altro ex pilota, iridato nel 1992, ha espresso perplessità sulla gestione della batteria, ritenendola estranea alle capacità dei piloti. La discussione si concentra sulle recenti modifiche tecniche introdotte nel campionato.

La nuova F1 ha destato scalpore e sta continuando a far discutere, addetti ai lavori ed ex protagonisti del paddock. Le discussioni avvengono a vari livelli. Tra chi assiste alle gare ci sono due categorie: gli ex piloti, che sottolineano come il fattore gestione energia delle batterie sia qualcosa di penalizzante, e il pubblico generale, che in larga maggioranza, complessivamente apprezza la maggiore azione in pista e quella dose di incertezza legata alla gestione dei nuovi sistemi delle monoposto. E poi ci sono le voci istituzionali, come quella del presidente della F1 Stefano Domenicali, che in un’intervista a Motorsport.com ha fatto il...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mansell: "F1 con la ricarica? Come uno stallone che non corre". Domenicali: "Presto le modifiche"

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