È morto Sandro Munari il campione che ha vinto 4 volte Montecarlo corse anche in F1 e domò la Lamborghini nel deserto

Sandro Munari, ex pilota e vincitore di quattro edizioni del Rally di Montecarlo, è deceduto a Bologna all’età di 85 anni. Durante la sua carriera, ha partecipato anche a diverse gare di Formula 1 e ha gareggiato con la Lamborghini nel deserto. La sua figura ha lasciato un segno importante nel mondo delle corse.

Il mondo dell'automobilismo saluta una delle sue icone più leggendarie: si è spento a Bologna, all'età di 85 anni, Sandro Munari. Soprannominato il "Drago di Cavarzere", Munari non è stato solo un pilota di eccezionale talento, ma il simbolo vivente di un'epoca d'oro del rally, caratterizzata da sfide al limite della fisica su strade innevate, sentieri sterrati e deserti sconfinati. Nato nel 1940 in provincia di Venezia, il suo legame con la terra d'origine e la sua grinta al volante gli valsero un appellativo che ne descriveva perfettamente lo stile: elegante, ma capace di una determinazione feroce. La carriera di Munari iniziò in modo insolito per un futuro fuoriclasse del volante: nel 1964 debuttò infatti come navigatore, ottenendo subito successi di rilievo.