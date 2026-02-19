Domenica un corteo da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito per esprimere sostegno all’Ucraina

Domenica 22 febbraio 2026, alle 11.30, Napoli vedrà un corteo che partirà da Piazza Dante e arriverà a Piazza del Plebiscito. La manifestazione vuole mostrare vicinanza all’Ucraina e ricordare che la solidarietà non deve mai diventare abitudine. Centinaia di persone si mobilitano per sostenere il paese colpito dalla guerra, portando bandiere e cartelli. Il corteo si svolge in un momento di tensione crescente e invita alla partecipazione di tutti. La città si prepara a mostrare il proprio impegno pubblico.

Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 11.30, Napoli ospiterà un corteo cittadino da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito per esprimere sostegno all’Ucraina e ribadire che, anche quando una guerra si prolunga, la solidarietà non può diventare routine né silenzio. L’iniziativa è promossa da Dateci le Ali APS e si svolge con il patrocinio del Consolato Generale d’Ucraina a Napoli. Il corteo intende tenere insieme una cornice di solidarietà umanitaria e un richiamo alla responsabilità civica europea, ponendo al centro l’idea che la pace non sia soltanto assenza di conflitto, ma una prospettiva di pace giusta fondata su diritti, dignità e convivenza. 🔗 Leggi su 2anews.it

Napoli in piazza per l'Ucraina, domenica 22 in corteo da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito

