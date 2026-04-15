Nelle ore diurne, alcuni cittadini si posizionano davanti ai cantieri con le mani dietro la schiena e un’attenzione fissa sui lavori in corso. Questi individui, noti come “umarell”, si distinguono per il comportamento osservatore e la presenza costante nei pressi delle aree di costruzione. Al contrario, altri preferiscono passare il tempo al parco a giocare a carte, senza coinvolgimenti diretti nei cantieri o nelle attività circostanti.

C’è chi trascorre il tempo al parco a giocare a carte e chi, invece, rimane immobile con le mani dietro la schiena davanti ai cantieri, seguendo ogni movimento come se stesse supervisionando un’opera pubblica nazionale. Sono gli “umarell”, pensionati che si fermano a osservare i lavori in corso e a commentarne l’andamento, una presenza ormai così riconoscibile da essere diventata quasi una risorsa civica. Ed è proprio su questa figura che le amministrazioni locali stanno iniziando a riflettere con sempre maggiore attenzione L’idea, raccontata anche da La Stampa, parte da un principio semplice: se sono sempre lì a guardare i lavori in corso,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mani dietro la schiena e sguardo attento verso il cantiere, “umarell” alla riscossa: ecco quale sarà il loro ruolo

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