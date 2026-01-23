David Trezeguet torna ufficialmente al River Plate, assumendo un ruolo operativo all’interno del club. La sua esperienza come ex calciatore e la conoscenza dell’ambiente saranno preziose per il progetto del club argentino. Questa collaborazione rafforza il legame tra l’ex attaccante e il River Plate, contribuendo allo sviluppo delle attività sportive e strategiche del club.

David Trezeguet torna ufficialmente al River Plate: ecco quale sarà il ruolo operativo dell’ex leggenda della Vecchia Signora. La Juventus segue sempre con grande affetto e interesse il percorso professionale delle sue leggende, campioni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia bianconera. Uno dei più amati, David Trezeguet ha appena intrapreso una nuova, prestigiosa tappa della sua carriera post-agonistica. Trezeguet inizia una nuova avventura con il River Plate, la società di Buenos Aires a cui è rimasto legatissimo dopo l’esperienza vissuta sul campo. Questa volta, però, il suo contributo non sarà a suon di gol, ma attraverso capacità manageriali e diplomatiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Trezeguet torna ufficialmente al River Plate: ecco quale sarà il ruolo operativo dell’ex leggenda bianconera

