Totti torna alla Roma | quale sarà il suo ruolo in giallorosso?

Un capitolo cruciale si avvicina per la roma: francesco totti è pronto a rientrare tra le mura di Trigoria, non come semplice simbolo ma con un incarico operativo pienamente integrato nelle scelte del club. L’accordo pluriennale definito dalla proprietà mira a collocarlo al centro della gestione, al fianco della dirigenza, con ruoli concreti e responsabilità effettive. La decisione non lo indica come facciata comunicativa, bensì come anello centrale di un modello di leadership che vede l’ex capitano agire in modo permanente e sostanziale. Il riferimento è un modello di peso simile a figure di spessore internazionale che hanno assunto incarichi dirigenziali: zanetti all’inter e nedved alla juventus. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Francesco Totti tornerà in campo con la maglia della Roma, dopo che la proprietà ha deciso di affidargli un ruolo di rilievo nel club.

Le voci sul possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma si fanno sempre più concrete.

