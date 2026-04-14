Janeth Herrera la tiktoker che mangia terracotta | cos’è il pericoloso disturbo della pica- Il video

Una tiktoker ha condiviso video in cui mangia vasetti di terracotta, accompagnandoli con succo di lime e Tajín, un condimento messicano. Nei suoi contenuti utilizza l’hashtag “jarro de barro”, riferendosi a una tazza in argilla. Il comportamento ha attirato l’attenzione su quello che viene chiamato il “disturbo della pica”, un fenomeno che porta alcune persone ad ingerire sostanze non alimentari.

Un po’ di succo di lime e della Tajín: è il condimento perfetto per mangiare. vasetti di terracotta. O meglio, come suggerisce l’hashtag sotto ai suoi video, il «jarro de barro» (“tazza in argilla”, in spagnolo). Non sembra esistere limite alle stranezze su TikTok, e a dimostrarlo sarebbe proprio il nuovo trend lanciato dall’utente Janeth Herrera che tiene in vita un’antica tradizione delle popolazioni indigene messicane. Discutibili, però, i suoi effetti sulla salute. Piccoli vasetti di terracotta conditi. La content creator Janeth Herrera aveva cominciato la sua dieta a basa di terracotta durante la gravidanza, quando – si sa – possono venire delle strane voglie.🔗 Leggi su Open.online

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