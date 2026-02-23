Influenza in calo ma gli esperti mettono in guardia | cosa aspettarsi a marzo e aprile

L’abbassamento dei casi di influenza, causato dalla fine della stagione, fa segnare un calo evidente dei contagi. Gli esperti avvertono che, nonostante la diminuzione, è ancora possibile un aumento di casi tra marzo e aprile, specialmente nelle zone più colpite. La diffusione si sta ridimensionando, ma è importante mantenere le precauzioni. La situazione resta sotto osservazione e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

La curva dei contagi è in continua discesa, segno che il picco dell’influenza è ormai stati raggiunto e superato e la stagione sta per concludersi. Ma, come avvertono gli esperti, questo non significa che non ci siano più rischi per la salute, che comprendono anche possibili polmoniti. Colpa del virus sinciziale, che può causare problemi respiratori e polmoniti, insieme a Rhinovirus e Metapneumovirus. Uno studio americano, invece, indica possibili problemi a carico del cuore a causa dell’influenza. Curva dei contagi in discesa costante. A scattare la fotografia della situazione attuale dei casi di influenza è, come sempre, il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità. 🔗 Leggi su Dilei.it

