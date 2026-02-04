Disabili | riforma Fnopi | Rete territoriale infermieri al lavoro su formazione

La Federazione nazionale Ordini della professioni infermieristiche (Fnopi) ha annunciato che gli infermieri sono già al lavoro per mettere a punto la rete territoriale dedicata alla formazione. Si tratta di un passo importante per migliorare l’assistenza ai disabili, con l’obiettivo di rendere più efficace l’intervento sul territorio. La sperimentazione, avviata con il nuovo sistema previsto dal decreto legislativo, punta a rafforzare la collaborazione tra le strutture e gli operatori sul campo.

(Adnkronos) – La Federazione nazionale Ordini della professioni infermieristiche (Fnopi) plaude all'avvio della nuova fase di sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024 che semplifica il sistema di accertamento dell'invalidità civile e introduce la nuova valutazione multidimensionale per l'elaborazione del Progetto di vita. La riforma promossa dal ministro per le Disabilità,.

