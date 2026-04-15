Il Partito Democratico sta attualmente valutando la scelta di un nuovo assessore, e questa fase di riflessione richiede ancora del tempo. Una volta terminato il processo, è previsto un nuovo incontro tra i rappresentanti del partito. La comunicazione ufficiale indica che il percorso di valutazione è in corso e che ulteriori riunioni sono programmate in futuro. Nessuna data precisa è stata ancora comunicata.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Pd sta facendo le sue riflessioni. Quando poi si concluderà questo percorso ci incontreremo nuovamente”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine della inaugurazione della nuova sede di Confcommercio a Napoli rispondendo a chi chiedeva novità sulla nomina di un nuovo assessore in quota Pd. Manfredi, dopo le dimissioni dell’ex pm Paolo Mancuso a inizio 2023, ha avuto in questi giorni una prima riunione con i dem e un’altra con i dirigenti a Roma: “Ho parlato, e si stanno anche consultando con il territorio. E’ importante che sia una scelta condivisa, la più condivisa possibile. Quanto tempo? Io non do tempo a nessuno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Manfredi: “Pd riflette su nuovo assessore, poi un nuovo incontro”

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