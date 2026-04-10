Nuovo assessore per l' America' s Cup Manfredi | Ci sarà quando avrò firmato la delega

Il sindaco di Napoli ha dichiarato che l'assessore per l'America's Cup sarà presente nella giunta solo dopo aver firmato il decreto di nomina. Alla domanda dei giornalisti su un possibile ingresso di Carlo Puca, il primo cittadino ha risposto che la nomina avverrà una volta completata la procedura di firma. L'intervento è avvenuto a margine di un evento organizzato dal Forum Industria del PD in città.

"L'assessore ci sarà nel momento in cui avrò firmato il decreto, che non è ancora stato firmato". Risponde così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ai cronisti che, a margine di un evento organizzato in città dal Forum Industria del Pd, gli chiedevano se Carlo Puca entrerà nella giunta comunale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Comune, Mazzei nuovo assessore. Sala tiene la delega sulla sicurezza . Ma sarà affiancato da tre tecniciUn nuovo assessore, Marco Mazzei, fino a ieri consigliere comunale della lista Sala, che si occuperà di Spazio pubblico ed Edilizia scolastica, con... Nuovo blocco dei Tir dell'America's Cup: "Manfredi fermi i lavori e parli prima col quartiere"Nuovo blocco questa mattina a Bagnoli ai camion diretti verso la colmata dell'ex area Italsider, dove sono in corso i lavori preparatori in vista... Temi più discussi: La dott.ssa Federica Zizza nuovo assessore; CITTADELLA, ANTONIA PEROZZO E' IL NUOVO ASSESSORE A ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE GIOVANILI: IL RACCONTO DEI MEDIA; Villa San Giovanni, nuovo assessore in giunta: entra Cotroneo; Il rimpasto della giunta Bruschi. I fondi per le opere pubbliche al nuovo assessore Bonelli. Nuovo assessore per l'America's Cup, Manfredi: Ci sarà quando avrò firmato la delegaL'assessore ci sarà nel momento in cui avrò firmato il decreto, che non è ancora stato firmato. Risponde così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ai cronisti che, a margine di un evento ... napolitoday.it Villa San Giovanni, il nuovo assessore per la giunta CaminitiNuovo ingresso in giunta: si tratta di Giuseppe Cotroneo, già consigliere delegato allo sport e all’impiantistica sportiva. Cotroneo entra in Giunta al momento senza deleghe come gli altri colleghi, ... strettoweb.com È stato inaugurato ad Aprica, alla presenza dell’assessore regionale Massimo Sertori, il nuovo centro multisport. È dotato di campi di calcetto, pallavolo-basket, padel - facebook.com facebook Paolo Angioi nuovo assessore all’Urbanistica. Il Sindaco Sanna ha completato l’esecutivo affidandogli le deleghe di #urbanistica, tutela del territorio, #edilizia residenziale, usi civici, #energia, #viabilità, #trasporti e #parcheggi, patrimonio x.com