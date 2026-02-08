Sassuolo con l’Inter sfida impari Ma proveremo a dire la nostra

La partita tra Sassuolo e Inter si gioca oggi al Mapei Stadium. Fabio Grosso si presenta con poche speranze, ammette che sulla carta è una sfida difficile, ma promette comunque di provarci. I neroverdi cercano di mettere in difficoltà gli avversari, anche se è chiaro a tutti che la vittoria sembra più un’utopia che una possibilità concreta. I tifosi sperano in una sorpresa, ma il pronostico è tutto per l’Inter.

"Sulla carta è una sfida proibitiva, ma proveremo a dire la nostra". E’ tutto in questa frase che Fabio Grosso consegna alla vigilia il senso del Sassuolo-Inter in programma oggi al Mapei Stadium. L’Inter capolista sta benissimo – ultima sconfitta in trasferta a ottobre, 11 gare utili di fila che le hanno garantito 31 punti – ma anche il Sassuolo di questo ultimissimo scorcio di stagione non se la passa male, complici due vittorie consecutive ce l’hanno issato a 29 punti. Ma il tecnico neroverde esorta i suoi ad affrontare la partita "con la giusta determinazione, toccando i picchi massimi sia dal punto di vista qualitativo, fisico e mentale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fabio Grosso si prepara alla partita contro l'Inter e non nasconde le difficoltà.

Alla vigilia della partita tra Sassuolo e Inter, il tecnico neroverde Grosso si prepara alla sfida difficile.

L’analisi a caldo del club sulla prestazione dell’Inter nella partita contro il Sassuolo

Sassuolo-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa partita di Serie A Sassuolo-Inter si gioca oggi domenica 8 febbraio 2026 alle 18:00 al Mapei Stadium: diretta in TV su Sky e streaming su DAZN, Sky ... fanpage.it

Sassuolo-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Sassuolo-Inter in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it

It’s ! @SerieA_EN: Sassuolo- #Inter Mapei Stadium, Reggio Emilia 18:00 CET / 12:00 EST x.com

Secondo Sky Sport l'Inter dovrebbe affrontare il Sassuolo con questa formazione Chivu deve fare i conti con le assenze di Barella e Calhanoglu, oltre che di Dumfries In attacco c'è Thuram insieme a Lautaro Martinez Vi piace questa formazione # facebook