Un uomo aveva comunicato alla madre che sarebbe tornato a Grosseto prima di Pasqua, ma non è mai arrivato e da allora i familiari non hanno più avuto sue notizie. La sua scomparsa ha generato preoccupazione tra i conoscenti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulla sua sparizione. La famiglia ha segnalato l’accaduto alle autorità e sta attendendo aggiornamenti.

Aveva detto alla madre che sarebbe tornato a Grosseto il sabato prima di Pasqua, ma in realtà in Maremma non è arrivato e da quel giorno i suoi familiari non hanno avuto più aluna notizia di lui. Ieri la madre, dopo essersi anche rivolta nei giorni scorsi alla trasmissione ’Chi l’ha visto?’, ha presentato una formale denuncia di scomparsa ai carabinieri. Sono quindi partite ufficialmente le ricerche di Matteuz Romanczuk (nella foto), 30 anni, cresciuto a Ribolla dove ha frequentato sia le scuole elementari che le scuole medie, prima di iscriversi al liceo ’Rosmini’, indirizzo Economico sociale. Terminati gli studi aveva lavorato per un po’ nel territorio roccastradino, sia come manutentore in un agriturismo sia come barista, prima di decidere di fare un’esperienza all’estero.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Mamma torno a casa". Ma scompare

DURANTE STRANGER THINGS LA BEFANA RIPORTA A CASA MAMMAGIULIA

Vicenza, la mamma lo accompagna a scuola ma non entra in classe e scompare: si cerca il 14enne Marco BattaglinRisulta scomparso dalla mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio, il 14enne Marco Battaglin.

Mamma va a fare compere e scompare, trovava 24 anni dopo viva e vegeta ma ha nuova vita: “Non cercatemi più”La scomparsa della donna, che aveva interessato varie polizie Usa e anche l’FBi, si è rivelata un allontanamento volontario.