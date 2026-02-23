Mamma va a fare compere e scompare trovava 24 anni dopo viva e vegeta ma ha nuova vita | Non cercatemi più

La scomparsa di una donna avvenuta mentre faceva compere è stata causata da un allontanamento volontario. Dopo 24 anni, è stata trovata viva e in un’altra città, dove ha ricominciato da zero. La donna ha deciso di non essere più contattata, lasciando alle forze dell’ordine il compito di rispettare la sua scelta. La sua rinascita ha sorpreso tutti, senza che si conosca ancora il motivo del suo addio.

La scomparsa della donna, che aveva interessato varie polizie Usa e anche l’FBi, si è rivelata un allontanamento volontario. Il calvario della famiglia invece proseguirà perché la donna ha chiesto di non rivelare la sua posizione e di non essere più cercata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scompare a 3 anni, Michelle trovata viva 40 anni dopo ma non sapeva nulla: “Non sei chi pensi di essere”Una donna scompare a soli 3 anni, sparisce nel nulla per oltre 40 anni senza sapere chi è davvero.

“Non sapeva di essere stata rapita”: scompare nel nulla a 3 anni, viene ritrovata viva dopo 41 anni grazie a una segnalazione anonima. La storia di Michelle NewtonUna storia di scomparsa e speranza che attraversa decenni: Michelle Newton, rapita a soli tre anni nel 1983, scompare nel nulla lasciando un vuoto incolmabile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Addio Domenico, le parole della mamma: Non sia dimenticato; Domenico morto, chi è la mamma Patrizia Mercolino: Ormai è un angelo, ora vogliamo giustizia; Federica Brignone, la mamma: Lo slalom gigante è la gara che mi stressa di più. Dopo l'infortunio ci bastava vederla in piedi; Io, mamma di una bimba trapiantata, sconvolta per il piccolo Domenico. Ma basta cattiverie da chi non conosce questo mondo.

Va a fare il bagno e scompare sotto gli occhi della madre: catena di bagnanti per trovare bimbo di 6 anniUn bimbo di 6 anni è scomparso a Cavallino Treporti (Venezia). Nella pomeriggio di oggi, lunedì 11 agosto, il bimbo si è immerso in mare sotto gli occhi della madre e non è più riemerso. I bagnanti si ... fanpage.it

Avete mai pensato di fare gli GNOCCHI cacio e pepe Mamma mia sono di un buono! https://blog.giallozafferano.it/annatorte/gnocchi-cacio-pepe/ - facebook.com facebook