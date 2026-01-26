Vicenza la mamma lo accompagna a scuola ma non entra in classe e scompare | si cerca il 14enne Marco Battaglin

È scomparso il 14enne Marco Battaglin, residente a Zugliano. La mattina del 26 gennaio, la madre lo ha accompagnato a scuola senza però entrare con lui in classe. Da allora, di Marco non si hanno più notizie. Le autorità sono al lavoro per rintracciarlo e capire le circostanze della scomparsa.

Risulta scomparso dalla mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio, il 14enne Marco Battaglin. Lo studente è stato regolarmente accompagnato a scuola, a Zugliano, ma non è mai entrato in classe. Il ragazzino sarebbe stato avvistato nei pressi della stazione di Thiene. ATTENZIONE Marco Battaglin, 14 anni residente a Calvene (Vi) da stamattina dopo che la mamma lo ha accompagnato a scuola a Zugliano (Vi) ha fatto perdere le sue tracce e si sarebbe allontanano senza entrare in classe. Alle dieci, il personale scolasti

