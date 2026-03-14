Pimonte arrestato 37enne per maltrattamenti in famiglia

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Pimonte con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo le indagini condotte dalla Procura di Torre Annunziata, è stato disposto l’obbligo di rimanere a casa con un braccialetto elettronico. La misura cautelare è stata applicata per tutelare le persone coinvolte.

Misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico dopo le indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata. Eseguita la misura cautelare dei carabinieri a Pimonte. Un uomo di 37 anni, residente a Pimonte, è stato posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Stazione Carabinieri locale nella giornata del 13 marzo, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pimonte, arrestato 37enne per maltrattamenti in famiglia Articoli correlati Maltrattamenti in famiglia, 37enne ai domiciliari: moglie spinta su una stufaTempo di lettura: 2 minutiI militari della Stazione Carabinieri di Pimonte hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la misura cautelare... Leggi anche: Arrestato un ricercato da 8 anni per maltrattamenti in famiglia Approfondimenti e contenuti su Pimonte arrestato 37enne per... Pimonte: arrestato 37enne per maltrattamenti in famigliaSottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, avrebbe compiuto violenze anche davanti al figlio minorenne ... ilgazzettinovesuviano.com Terrore in casa a Pimonte, picchia la moglie con una padella davanti al figlio: 37enne ai domiciliariPimonte – Un vero e proprio incubo domestico, fatto di vessazioni quotidiane, botte e umiliazioni, vissuto per giunta davanti agli occhi terrorizzati del ... cronachedellacampania.it