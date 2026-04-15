Maltempo e frane indagini su Niscemi | indagati Lombardo Crocetta Musumeci e Schifani

Da ildifforme.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità giudiziarie hanno aperto un'inchiesta riguardante il rischio idrogeologico in Italia, con indagini che coinvolgono diversi ex politici di alto livello. Il maltempo ha provocato frane e danni ingenti in alcune aree, portando alla luce le problematiche legate alla gestione del territorio. Sono stati destinati fondi significativi per le operazioni di riparazione e messa in sicurezza.

Riemerge il nodo del rischio idrogeologico in Italia. Il maltempo ha causato disastri annunciati. Sono già stati previsti fondi record per riparare i danni. Intanto per la frana di Niscemi, la Procura indaga le responsabilità politiche: nel registro anche i presidenti della Regione Sicilia (Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani) In soli tre mesi l’Italia è stata colpita da un’ondata di maltempo senza precedenti.Le conseguenze sono state numerose e devastanti, soprattutto nel Centro e nel Sud della penisola. Difficili da dimenticare: ilciclone Harry,lafrana in Molisedella scorsa settimana e quella diNiscemidel 25 gennaio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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