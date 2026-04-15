Le autorità giudiziarie hanno aperto un'inchiesta riguardante il rischio idrogeologico in Italia, con indagini che coinvolgono diversi ex politici di alto livello. Il maltempo ha provocato frane e danni ingenti in alcune aree, portando alla luce le problematiche legate alla gestione del territorio. Sono stati destinati fondi significativi per le operazioni di riparazione e messa in sicurezza.

Riemerge il nodo del rischio idrogeologico in Italia. Il maltempo ha causato disastri annunciati. Sono già stati previsti fondi record per riparare i danni. Intanto per la frana di Niscemi, la Procura indaga le responsabilità politiche: nel registro anche i presidenti della Regione Sicilia (Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani) In soli tre mesi l’Italia è stata colpita da un’ondata di maltempo senza precedenti.Le conseguenze sono state numerose e devastanti, soprattutto nel Centro e nel Sud della penisola. Difficili da dimenticare: ilciclone Harry,lafrana in Molisedella scorsa settimana e quella diNiscemidel 25 gennaio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maltempo e frane, indagini su Niscemi: indagati Lombardo, Crocetta, Musumeci e Schifani

Notizie correlate

Frana Niscemi, indagati gli ultimi 4 presidenti della Regione siciliana Lombardo, Crocetta, Musumeci e SchifaniSvolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi (Caltanissetta): nel corso di un incontro con la stampa il...

Frana di Niscemi, indagati gli ultimi quattro presidenti della Regione siciliana Lombardo, Crocetta, Musumeci e SchifaniSvolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi (Caltanissetta): nel corso di un incontro con la stampa il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Frane e sicurezza in mare, al via indagini sui fondali di Molise e Abruzzo; Maltempo a Chieti, incontro con i residenti di via Fieramosca: verifiche in corso per il rientro; Frane Abruzzo e Molise, indagini sui fondali per la sicurezza in mare; Maltempo, Cdm: stato emergenza Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Stanziati 50 milioni.

Tredici indagati per la frana di Niscemi, ci sono anche gli ultimi quattro presidenti della RegioneSvolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi (Caltanissetta): nel corso di un incontro con la stampa il procuratore di Gela Salvatore Vella, che ha aperto un fascico ... ansa.it

Maltempo: frane, smottamenti e strade off-limits ad Amandola, spunta una segnalazione del 2023METEO - Sui disagi registrati lungo la strada provinciale 239 (ex ss210 Fermana-Faleriense), e sulla Provinciale 237 (ex 78 Picena Bypass Amandola) intervengono anche alcuni cittadini che hanno segnal ... cronachefermane.it

Maltempo, disperso nel crollo del ponte sul Trigno: ricerche senza esito da quasi 2 settimane - facebook.com facebook

#Maltempo, #vigilidelfuoco impegnati ad #AscoliPiceno per interventi connessi alle piogge. In zona Porta Romana esclusa la presenza di persone coinvolte a seguito del crollo di un muro di contenimento di fianco la chiesa del Santissimo Crocifisso dell'Icona x.com