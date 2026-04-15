frana di niscemi indagati gli ultimi quattro presidenti della regione siciliana lombardo crocetta musumeci e schifani

Nell’ambito delle indagini sulla frana che il 25 gennaio ha causato danni a Niscemi, sono stati iscritti nel registro degli indagati gli ultimi quattro presidenti della Regione siciliana. Durante un incontro con la stampa, il procuratore di Gela ha confermato questa novità, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia rappresenta una svolta nel procedimento giudiziario avviato per accertare le eventuali responsabilità legate all’evento.

Svolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi (Caltanissetta): nel corso di un incontro con la stampa il procuratore di Gela Salvatore Vella, che ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, ha reso noto che 13 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. L'enorme smottamento trascinò a valle case e mezzi e decine di immobili rimasero sospesi nel vuoto. Gi sfollati furono circa 1500. Tra gli indagati ci sono i presidenti della Regione siciliana in carica dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani. Chi sono i 13...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Tredici indagati per la frana di Niscemi, ci sono anche gli ultimi quattro presidenti della Regione. Sono Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani. #ANSA - facebook.com facebook

"A distanza di quasi trent'anni dalla frana di Niscemi del 1997, in sostanza, nulla è stato fatto rispetto a ciò che era stato previsto per mettere in sicurezza il territorio". Lo dice il procuratore capo di Gela (Caltanissetta), Salvatore Vella, che sta coordinando l'inda x.com