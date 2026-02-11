Barsanti e Matteucci Gli studenti scoprono l’ex manicomio di Maggiano
Gli studenti del Barsanti e Matteucci hanno visitato l’ex manicomio di Maggiano. Non si è trattato solo di una gita scolastica, ma di un’immersione nella storia della psichiatria e della letteratura del secolo scorso.
Studenti del Barsanti e Matteucci alla scoperta dell’ex manicomio di Maggiano. Non è stata una semplice uscita didattica, ma un vero e proprio tuffo nella storia della psichiatria e della letteratura del ’900. Quattro classi dello Scientifico (VH, IVC, IIIB e IV ) hanno varcato i cancelli dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano per una visita guidata che si è svolta in due turni per permettere a tutti un’esperienza immersiva, ed è stata resa possibile grazie all’impegno dell’associazione Amici del Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci. Il supporto organizzativo dell’associazione ha permesso agli studenti di interfacciarsi con la Fondazione Mario Tobino, psichiatra-scrittore nonché custode instancabile della memoria storica e umana di questo luogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
