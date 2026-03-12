Nella notte a Taranto, un bambino di tre anni si è sentito male a casa. I genitori hanno chiamato i soccorsi e il bambino è stato trasportato all’ospedale di Castellaneta. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni di salute del piccolo.

Il bambino si è sentito male a casa. I genitori hanno chiamato i soccorsi e il bimbo, tre anni, è stato ricoverato nell’ospedale di Castellaneta. In serata il trasporto al “Santissima Amnunzia” di Taranto per la gravità delle condizioni. Poco dopo l’arrivo all’ospedale tarantino il bimbo è deceduto. Tuttora da dettagliare le cause del malore letale. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: malore, morto bimbo di tre anni Nella notte

Articoli correlati

Bimbo di 11 anni morto dopo malore a scuola, l’autopsia: polmonite emorragica scatenata da un virusL'Autopsia sul corpicino del piccolo deceduto lunedì scorso a Lecce ha stabilito che il bambino è stato vittima di una polmonite emorragica causata...

Leggi anche: Brescia, autista romeno morto in un B&B: si pensa a un malore nella notte

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Taranto malore morto bimbo di tre anni...

Temi più discussi: Tragedia all'aeroporto di Fiumicino, muore bimbo di pochi mesi colto da malore; Lecce, Ibrahim morto dopo un malore a 11 anni: disposta l'autopsia. La scuola: Siamo sotto choc. È arrivato qui già con la tosse; Christian Cesario morto a 33 anni, malore mentre lavora al palazzetto dello sport: era l'addetto stampa della squadra di calcio; Il saluto della città al piccolo Ibrham, il bimbo morto dopo un malore a scuola.

Bimbo di tre anni morto, il malore nella notte e il disperato trasporto all'ospedale: s'indaga sui motivi del decessoUn bimbo di tre anni è morto questa notte all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato trasportato d'urgenza in ambulanza dal 118 da Castellaneta. Stando a ... leggo.it

Bimbo di 3 anni muore dopo un malore: inutile la corsa in ambulanza da Castellaneta al Ss Annunziata di TarantoUn bambino di tre anni è morto all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove era stato trasportato d’urgenza dal 118 dopo un improvviso malore. Il piccolo si trovava a Castellaneta quando, nel ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bellissima foto ricevuta da "Valerio Palumbo" di Taranto risalente al 1986 Qui lo vediamo attrezzato di felpa Best Company, i Ray-Ban Olympian DLX (piegati) e in grembo uno zaino Timberland che all'epoca era veramente "tanta roba" il momento fu catt facebook

Taranto, sequestrata in casa anziana disabile si suicida: indagato il figlio 34enne x.com