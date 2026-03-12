Malore nella notte morto bimbo di tre anni

Un bambino di tre anni è deceduto questa notte all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il bambino era stato portato al pronto soccorso in condizioni critiche e, dopo le prime cure, è deceduto. Le autorità stanno verificando le circostanze del decesso e hanno avviato un'inchiesta. La famiglia del bambino è sotto shock e si attende l'esito delle indagini.

Un bimbo di tre anni è morto questa notte all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato trasportato d’urgenza in ambulanza dal 118 da Castellaneta. Stando a quanto si è appreso, il piccolo ha accusato un malore nel cuore della notte. Per questo è stato richiesto l’intervento dei sanitari. Sul posto è piombata un’ambulanza del 118 che lo ha condotto d’urgenza al nosocomio del capoluogo jonico, dove è giunto in condizioni critiche. I medici hanno fatto di tutto per salvare il piccolo che purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo nell’ospedale.www.ilgazzettino.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore nella notte, morto bimbo di tre anni Articoli correlati Leggi anche: Taranto: malore, morto bimbo di tre anni Nella notte Bimbo di 11 anni morto dopo malore a scuola, l’autopsia: polmonite emorragica scatenata da un virusL'Autopsia sul corpicino del piccolo deceduto lunedì scorso a Lecce ha stabilito che il bambino è stato vittima di una polmonite emorragica causata... Domenico Caliendo, il video integrale dei funerali del bimbo morto dopo il trapianto Approfondimenti e contenuti su Malore nella notte morto bimbo di tre... Temi più discussi: Pesaro, badante trovato morto in cucina: dramma nella notte a Cattabrighe. Malore fatale ma disposta l’autopsia, sul posto i carabinieri; Brescia, autista romeno morto in un B&B: si pensa a un malore nella notte; Malore improvviso: morto nella notte il consulente Simone Tutino; Manfredonia sotto choc per Luciano, ragazzo di 26 anni morto improvvisamente - FoggiaToday. Bimbo di tre anni morto, il malore nella notte e il disperato trasporto all'ospedale: s'indaga sui motivi del decessoUn bimbo di tre anni è morto questa notte all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato trasportato d'urgenza in ambulanza dal 118 da Castellaneta. Stando a ... leggo.it Bimbo di tre anni muore dopo un malore notturno, indagini in corso sulle cause del decessoBimbo di tre anni muore nella notte all’ospedale di Taranto Un bimbo di tre anni è morto nella notte all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, in ... assodigitale.it Antonio Amoroso muore stroncato da un malore a fine turno di lavoro: per oltre quarant'anni è stato un pilastro della Soprintendenza facebook Bimbo di 3 anni muore dopo un malore: inutile la corsa in ambulanza da Castellaneta al Ss Annunziata di Taranto x.com