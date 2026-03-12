Malore nella notte morto bimbo di tre anni

Un bambino di tre anni è deceduto questa notte all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il bambino era stato portato al pronto soccorso in condizioni critiche e, dopo le prime cure, è deceduto. Le autorità stanno verificando le circostanze del decesso e hanno avviato un'inchiesta. La famiglia del bambino è sotto shock e si attende l'esito delle indagini.

Un bimbo di tre anni è morto questa notte all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato trasportato d’urgenza in ambulanza dal 118 da Castellaneta. Stando a quanto si è appreso, il piccolo ha accusato un malore nel cuore della notte. Per questo è stato richiesto l’intervento dei sanitari. Sul posto è piombata un’ambulanza del 118 che lo ha condotto d’urgenza al nosocomio del capoluogo jonico, dove è giunto in condizioni critiche. I medici hanno fatto di tutto per salvare il piccolo che purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo nell’ospedale.www.ilgazzettino.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

