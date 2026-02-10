Morto Blake Garrett il protagonista del film Come mangiare vermi fritti aveva 33 anni Sospetta overdose da farmaci
Blake Garrett, l’attore protagonista del film “Come mangiare vermi fritti”, è morto a 33 anni. La causa sembra essere una possibile overdose da farmaci. Garrett, che aveva raggiunto la notorietà interpretando il ruolo di Plug nel film del 2006, si è spento improvvisamente. La notizia ha colpito fan e colleghi, mentre le forze dell’ordine stanno ancora investigando sulle circostanze della morte.
Blake Garrett è morto a 33 anni. L’attore era diventato famoso con il ruolo di Plug, nel film “Come mangiare vermi fritti” del 2006. L’annuncio è stato fatto dalla mamma, Carol Garrett, a Tmz. Blake è morto nella tarda serata dello scorso 8 febbraio dopo una settimana di ricovero in un ospedale a Tulsa, in Oklahoma. La famiglia ha dichiarato che l’attore era andato al pronto soccorso lo scorso 1 febbraio a causa di forti dolori generalizzati ed era stato ricoverato dopo la diagnosi di herpes zoster. La madre ha aggiunto: “Temo che si sia auto-somministrato dei farmaci per alleviare il dolore e che la sua scomparsa possa essere un tragico incidente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
