Morto Blake Garrett il protagonista del film Come mangiare vermi fritti aveva 33 anni Sospetta overdose da farmaci

Da ilfattoquotidiano.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Blake Garrett, l’attore protagonista del film “Come mangiare vermi fritti”, è morto a 33 anni. La causa sembra essere una possibile overdose da farmaci. Garrett, che aveva raggiunto la notorietà interpretando il ruolo di Plug nel film del 2006, si è spento improvvisamente. La notizia ha colpito fan e colleghi, mentre le forze dell’ordine stanno ancora investigando sulle circostanze della morte.

Blake Garrett è morto a 33 anni. L’attore era diventato famoso con il ruolo di Plug, nel film “Come mangiare vermi fritti” del 2006. L’annuncio è stato fatto dalla mamma, Carol Garrett, a Tmz. Blake è morto nella tarda serata dello scorso 8 febbraio dopo una settimana di ricovero in un ospedale a Tulsa, in Oklahoma. La famiglia ha dichiarato che l’attore era andato al pronto soccorso lo scorso 1 febbraio a causa di forti dolori generalizzati ed era stato ricoverato dopo la diagnosi di herpes zoster. La madre ha aggiunto: “Temo che si sia auto-somministrato dei farmaci per alleviare il dolore e che la sua scomparsa possa essere un tragico incidente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

morto blake garrett il protagonista del film come mangiare vermi fritti aveva 33 anni sospetta overdose da farmaci

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Blake Garrett, il protagonista del film “Come mangiare vermi fritti” aveva 33 anni. Sospetta overdose da farmaci

Approfondimenti su Blake Garrett

Morto a 33 anni l’ex attore bambino Blake Garrett di Come mangiare i vermi fritti

L’ex attore bambino Blake Garrett, conosciuto per aver interpretato Plug nel film “Come mangiare i vermi fritti”, è morto a 33 anni nella sua casa in Oklahoma.

Morto a 33 anni Blake Garrett, l’attore bambino di Come mangiare vermi fritti

Blake Garrett, l’attore bambino famoso per il film del 2006, è morto a 33 anni in Oklahoma.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Blake Garrett

Argomenti discussi: Blake Garrett, attore bambino in Come mangiare i vermi fritti, morto a 33 anni; Un ricercatore sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale antropica ha tenuto sotto controllo la situazione, ha ascoltato ed è chiaro cosa bisogna fare; Blake Garrett, l’attore bambino di How Friends Eat Worms, è morto all’età di 33 anni; Ex stella bambina morta improvvisamente a 33 anni.

morto blake garrett ilMorto a 33 anni Blake Garrett, l’attore bambino di Come mangiare vermi frittiBlake Garrett, noto per Come mangiare vermi fritti del 2006, è morto a 33 anni in Oklahoma. La denuncia della madre: Sono stati i farmaci. Si chiamava Blake Garrett ma forse lo ricorderete con il ... fanpage.it

morto blake garrett ilMorto a 33 anni l'ex attore bambino Blake Garrett di Come mangiare i vermi frittiLeggi su Sky TG24 l'articolo Morto a 33 anni l'ex attore bambino Blake Garrett di Come mangiare i vermi fritti ... tg24.sky.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.