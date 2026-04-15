Lo streamer Clavicular ha un’overdose in diretta | trasportato d’urgenza in ospedale è stato ricoverato

Durante una diretta su Kick, uno streamer di 20 anni noto per la pratica del “looksmaxxing” si è improvvisamente accasciato, risultando vittima di un’overdose. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La trasmissione è stata interrotta, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle sostanze coinvolte o sulle condizioni attuali del ragazzo.

Stava trasmettendo in streaming su Kick quando Clavicular, streamer 20enne noto per la pratica del “looksmaxxing”, si è accasciato a causa di un’overdose. I video del malore sono finiti in rete, compreso quello dell’intervento dei soccorsi che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale dove è stato ricoverato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Clavicular, lo streamer del looksmaxxing ricoverato per sospetta overdose: diretta interrotta nel panico; Clavicular ha un malore in una live e viene ricoverato per sospetta overdose; Lookmaxxer Clavicular ricoverato in ospedale con sospetta overdose a Miami; Clavicolare ricoverata in ospedale per sospetta overdose dopo che looksmaxxer è stato visto in un live streaming inquietante.

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