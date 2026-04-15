Malore a Taceno in volo l' elicottero | anziano in gravi condizioni

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile, un anziano ha accusato un malore in un'area difficile da raggiungere a Taceno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un elicottero è stato inviato per il trasferimento d'emergenza. L'uomo si trova in condizioni gravi e si sta effettuando il trasporto verso una struttura sanitaria. La zona è stata raggiunta con difficoltà a causa dell'ambiente impervio.

Malore in luogo impervio a Taceno, in volo l'elicottero. È accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile. Poco prima delle 15 è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112, per un uomo di 84 anni vittima di un malore mentre si trovava in un casolare. Le sue condizioni sono.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Salgareda, investita da camion: donna in gravi condizioni, volo in elicottero per Ca’ Foncello. Indagini in corso.Una donna è stata investita da un camion a Salgareda, in provincia di Treviso, mercoledì 11 febbraio. Colpito da malore ai Piani di Bobbio: in volo l'elicotteroMattinata di interventi sulle piste da sci della località valsassinese: un 75enne soccorso in codice rosso. Contenuti utili per approfondire Malore a Taceno, in volo l'elicottero: anziano in gravi condizioniMalore in luogo impervio a Taceno, in volo l'elicottero. È accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile. Poco prima delle 15 è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112, per ... leccotoday.it Taceno. Malore in una cascina, 84enne soccorso con l’elicotteroTACENO – Si trovava nella sua cascina situata nei pressi della strada che da Cortenova sale verso Parlasco quando ha capito che stava per essere colpito da un malore perciò ha allertato immediatamente ... lecconotizie.com