Colpito da malore ai Piani di Bobbio | in volo l' elicottero

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì, si sono verificati interventi di soccorso sui Piani di Bobbio a causa di un malore di un escursionista. Un elicottero è stato inviato sul luogo per assistere la persona colpita, garantendo un intervento rapido e sicuro. La situazione è attualmente sotto controllo, e le autorità continuano a monitorare l’evento.

Mattinata di interventi sulle piste da sci della località valsassinese: un 75enne soccorso in codice rosso. Un'ora prima un 69enne vittima di un infortunio Interventi di soccorso nella tarda mattinata di oggi, lunedì, sulle piste da sci dei Piani di Bobbio. Il più serio intorno alle 12.30 in località La Piazza, vittima un uomo di 75 anni colpito da malore. L'allarme è scattato in codice giallo, ma al suo arrivo il personale dell'elisoccorso di Areu decollato da Bergamo ha riscontrato una situazione più grave del previsto. L'uomo è stato dunque soccorso in codice rosso e trasportato per via aerea al Manzoni di Lecco.

