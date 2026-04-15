In Burundi si registra un focolaio di una malattia ancora senza nome, con cinque decessi e 35 persone contagiate. I sintomi più comuni includono vomito e diarrea, mentre le autorità sanitarie stanno conducendo analisi per identificare la causa. Le prime verifiche hanno escluso la presenza di Ebola e altre malattie note. Le indagini continuano per determinare le caratteristiche e la provenienza del virus.

Il Burundi sta indagando su una malattia misteriosa che ha causato 5 morti e colpito 35 persone a Mpanda, nel nord del Paese. I risultati delle analisi preliminari escludono che si tratti di Ebola, Marburg e altre febbri emorragiche. Lo ha fatto sapere su X la World Health Organization Burundi. L’alert sulla sindrome non diagnosticata è stato ricevuto il 31 marzo quando sono stati segnalati casi principalmente tra i membri dello stesso nucleo familiare e i contatti stretti. La malattia misteriosa in Burundi In un comunicato dell’11 aprile, la WHO ha fatto sapere che le autorità sanitarie del Burundi, con il supporto dell’Organizzazione...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Malattia misteriosa in Burundi fa 5 morti su 35 contagiati, quali sono i sintomi dal vomito alla diarrea

Misteriosa malattia in Burundi, 5 morti e 35 contagiati. OMS: “Non è Ebola, virus Marburg o febbre gialla”L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha comunicato che è in corso un'indagine per determinare la misteriosa malattia che ha causato 5 morti e...

Misteriosa malattia terrorizza il paese: 5 morti e 35 contagiati. Cosa sappiamoUna sequenza di sintomi violenti, una diffusione circoscritta ma preoccupante e, soprattutto, un’origine ancora ignota.

Temi più discussi: Burundi, nuovi casi di malattia non diagnosticata: 5 morti e 35 contagiati. L'Oms indaga; Le ipotesi dietro la misteriosa malattia in Burundi, Rezza: Sintomi coerenti anche con avvelenamento; Malattia misteriosa in Burundi: morti e contagi senza una causa identificata; Misteriosa malattia in Burundi, 5 morti e 35 contagiati. OMS: Non è Ebola, virus Marburg o febbre gialla.

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In Burundi sono in corso indagini su una malattia misteriosa che ha colpito 35 persone uccidendone 5. Si teme su tratta di una malattia infettiva x.com