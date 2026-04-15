Maghen Capital SpA amplia il proprio portafoglio nel centro storico di Milano con una nuova acquisizione in via Amedei

Maghen Capital S.p.A. ha completato l'acquisto di un immobile situato ai civici 13 e 15 di via Amedei, nel centro storico di Milano, all'angolo con via Barellai. La società, attiva negli investimenti immobiliari nei settori residenziale, retail e hotellerie, ha ampliato così il proprio portafoglio nella zona centrale della città. L'acquisizione riguarda un edificio che si trova in una posizione strategica nel cuore della capitale economica italiana.

Maghen Capital S.p.A., gruppo specializzato in investimenti immobiliari nei comparti residenziale, retail e hotellerie, ha perfezionato l’acquisto di un immobile situato ai civici 13 e 15 di via Amedei, nel cuore del centro storico di Milano, all’angolo con via Barellai. L’edificio si sviluppa su una superficie complessiva di circa 4.000 mq a destinazione uffici, attualmente locati a diversi conduttori, oltre a due piani destinati a parcheggi, al piano terra e interrato. L’operazione si inserisce nella strategia di investimento del gruppo focalizzata su asset prime in posizioni centrali e rispecchia pienamente il target e la tipologia di immobili previsti dal piano industriale di Maghen Capital.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Maghen Capital S.p.A. amplia il proprio portafoglio nel centro storico di Milano con una nuova acquisizione in via Amedei Notizie correlate Lerochem amplia il portafoglio prodotti e rafforza la presenza nel mercato europeo dei prodotti chimiciKlaipeda – Lerochem, affermato fornitore di prodotti chimici specializzati, annuncia l’ampliamento del proprio portafoglio prodotti e la prosecuzione... Leggi anche: Dave.Sport Media Group espande il portafoglio di pubblicazioni sportive con l’acquisizione di Snack Media Una raccolta di contenuti Maghen Capital S.p.A. amplia il proprio portafoglio nel centro storico di Milano con una nuova acquisizione in via AmedeiPer l’AD Michael Meghnagi: Milano continua a rappresentare un mercato di riferimento per il nostro sviluppo, grazie alla solidità della domanda e ... affaritaliani.it Maghen Capital acquisisce immobile di pregio in Corso Vercelli a MilanoMaghen Capital S.p.A., gruppo specializzato in investimenti immobiliari residenziali, ha finalizzato l’acquisizione di un immobile a uso misto, situato in Corso Vercelli 30-32, nel cuore del quartiere ... meridiananotizie.it