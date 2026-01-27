DaveSport Media Group espande il portafoglio di pubblicazioni sportive con l’acquisizione di Snack Media

Dave.Sport Media Group ha annunciato l’acquisizione della maggior parte del portafoglio editoriale di Snack Media, ampliando la sua presenza nel settore dei media sportivi nel Regno Unito. Questa operazione permette di consolidare e rafforzare l’offerta di contenuti sportivi, contribuendo alla crescita dell’azienda nel mercato britannico.

Notizia fresca giunta in redazione: Dave.Sport Media Group ha annunciato oggi l’acquisizione della maggior parte del portafoglio editoriale sportivo di Snack Media in una transazione a sei cifre, espandendo in modo significativo la propria presenza nel mercato dei media sportivi del Regno Unito. L’acquisizione comprende più di 250 siti Web e domini incentrati sullo sport, insieme ai canali di social media associati. La rete combinata raggiunge circa 40 milioni di appassionati di sport al mese, posizionando Dave.Sport Media Group tra le più grandi reti di media sportivi indipendenti nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Dave.Sport Media Group espande il portafoglio di pubblicazioni sportive con l’acquisizione di Snack Media

