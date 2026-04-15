Un avvocato ha dichiarato che non ci sono state dimenticanze nelle versioni fornite dal suo assistito riguardo a un caso di avvelenamento che coinvolge madre e figlia. Ha anche precisato che le ricostruzioni sono state sempre accurate e dettagliate. Si attende un confronto sul tema della ricina, sostanza coinvolta nelle indagini. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento legale ancora in evoluzione.

“Non esiste alcun tipo di dimenticanza e il mio assistito ha sempre fornito ricostruzioni precise”. È netta la posizione dell’avvocato Vittorino Facciolla, legale di Gianni Di Vita, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Larino sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, avvenute a fine dicembre a Pietracatella. Di Vita, marito e padre delle vittime, è stato sentito come altre persone, tra cui la figlia maggiorenne, dagli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso per ricostruire quanto avvenuto durante i pranzi e le cene precedenti al Natale. Tra il 23 e il 24 dicembre le due donne si sentirono male e alcuni giorni dopo sono decedute.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Madre e figlia avvelenate, l’avvocato di Gianni Di Vita: “Nessuna dimenticanza, ricostruzioni precise. Atteso confronto sul tema ricina”

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