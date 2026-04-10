L’ex avvocato di Gianni Di Vita parla a Open l’addio sul caso della madre e figlia avvelenate | Si preferiscono i partiti alle professionalità

Un ex avvocato commenta a Open il caso della madre e della figlia avvelenate, criticando la scelta di affidare incarichi a politici rispetto a professionisti qualificati. Ha affermato che si preferiscono i partiti politici alle competenze e ha fatto riferimento a un consigliere regionale definendolo comunista. La discussione riguarda le decisioni prese in relazione alle indagini e alle nomine pubbliche coinvolte nel procedimento.

« Si preferiscono i partiti alle professionalità. So solo che questo Vittorino Facciolla è un consigliere regionale, un comunista. So che Di Vita ha lavorato con lui». Non usa giri di parole l’avvocato Arturo Messere, storico penalista del Foro di Campobasso, che a Open spiega le ragioni dell’addio alla difesa di Gianni Di Vita, l’ex sindaco e commercialista di Pietracatella coinvolto nel giallo della morte della moglie e della figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Il nuovo difensore, infatti, noto legale e consigliere regionale, ha condiviso in passato con Di Vita la militanza politica nel Pd, partito del quale l’ex sindaco è stato a lungo tesoriere regionale. 🔗 Leggi su Open.online

Mamma e figlia avvelenate: parla l’avvocato di Gianni De Vita, marito e padre delle vittimePer ore, negli uffici della questura di Campobasso, si è provato a ricostruire ciò che è accaduto nei giorni che hanno preceduto una delle vicende...

Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, Bruzzone sul malore di Gianni Di Vita: "Qualcosa non torna"Roberta Bruzzone getta nuove ombre su Gianni Di Vita, l’unico sopravvissuto del presunto avvelenamento in famiglia a Pietracatella.

Temi più discussi: Mamma e figlia morte a Campobasso per la ricina, interrogato il padre: Non ricordo quella cena. Convocata a sorpresa la cugina; Giallo di Pietracatella: è caccia ad altre tracce di veleno; Giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita al suo avvocato: Ho la coscienza a posto - isNews; Delitti con la ricina, il cerchio si stringe. La difesa del marito e le contraddizioni dei testimoni.

Giallo della ricina, nuovo colpo di scena: l’avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all’incaricoIl penalista Arturo Messere che finora aveva assistito il marito e il padre delle due donne morte avvelenate ha deciso improvvisamente di rassegnare le dimissioni per motivi contingenti ... quotidiano.net

Mamma e figlia morte avvelenate, l'avvocato rinuncia alla difesa di Gianni Di Vita: è il padre e marito delle due donneMamma e figlia morte avvelenate: l'avvocato Arturo Messere rinuncia ad assistere Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella, in provincia di Campobasso, morte dopo ... ilgazzettino.it

L'avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all'incarico: la decisione dopo l'interrogatorio del padre e marito delle due morte a Campobasso - facebook.com facebook

Madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella. Una trentina finora le persone ascoltate in Questura, a Campobasso. Mercoledì la lunga testimonianza di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi, padre di Sara, 15 anni, le due vittime. Anna Maria Carest x.com