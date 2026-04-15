La cantante ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato Confessions II, previsto per il 3 luglio e distribuito dalla casa discografica Warner. Si tratta di un sequel di un album che aveva riscosso grande successo in passato. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, segnando un ritorno della artista nel panorama musicale con un progetto dedicato alla musica dance.

A Madonna torna ufficialmente sulle scene e lo fa in grande stile. La popstar ha annunciato oggi l’uscita del suo nuovo album, Confessions II, prevista per il 3 luglio per Warner. Il progetto rappresenta il seguito ideale dell’iconico Confessions on a Dance Floor, uno dei lavori più amati della sua carriera. In attesa del primo singolo ufficiale, l’artista ha già offerto ai fan un primo assaggio dell’atmosfera sonora del disco attraverso un teaser visivo dalle suggestioni trance, anticipando un ritorno alle radici dance ma con una visione più profonda e spirituale. L’album è già disponibile in preordine nei formati vinile, CD e cassetta. Madonna stessa ha voluto raccontare l’essenza del progetto citando le parole di One Step Away, uno dei brani del disco: «La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Madonna torna alla dance: esce Confessions II, il sequel di un album cult

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