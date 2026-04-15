Oggi, Madonna ha comunicato ufficialmente che il suo nuovo album, intitolato Confessions II, sarà disponibile a partire dal 3 luglio. La pubblicazione avverrà tramite l’etichetta Warner Records. L’artista ha condiviso questa notizia senza ulteriori dettagli sul contenuto del disco o sui collaboratori coinvolti. La data di uscita è stata annunciata attraverso i canali ufficiali dell’artista, senza ulteriori anticipazioni.

Madonna ha annunciato oggi che il suo attesissimo nuovo album, Confessions II, uscira? il 3 luglio su etichetta Warner Records. Il nuovo album e? il seguito dell'iconico "Confessions on a Dance Floor". In attesa del primo singolo, Madonna svela un primo assaggio musicale con un teaser visivo dalle atmosfere trance. "La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo non e? solo un luogo, e? una soglia: uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio": Madonna riassume così il suo nuovo album citando le prime righe della sua canzone One Step Away. E poi aggiunge: "Quando io e Stuart Price abbiamo iniziato a lavorare a questo album, questo era il nostro manifesto: dobbiamo ballare, festeggiare e pregare con il nostro corpo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Madonna annuncia l'uscita del nuovo album Confessions II

Madonna - Almost (Confessions 2)

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