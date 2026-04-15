made in italy un bene prezioso da tutelare

Nel 2025, le esportazioni italiane hanno raggiunto i 591,3 miliardi di euro, secondo i dati dell'Istat sul commercio estero. Questa cifra rappresenta un incremento del 3,1% rispetto all’anno precedente in termini di valore e un aumento dello 0,4% in quantità. Nonostante le tensioni commerciali e i dazi, il settore del Made in Italy continua a mantenere il suo peso nel panorama internazionale.

I l Made in Italy resiste ai dazi e all’estrema fragilità negli equilibri delle rotte globali: secondo i dati Istat sul commercio estero, nel 2025 l’Italia ha esportato beni per 591,3 miliardi di euro, registrando un aumento del 3,1% in valore e un + 0,4% in volume. L’incremento delle esportazioni riguarda sia l’UE, sia i Paesi extra UE e posiziona l'Italia al quarto posto tra i maggiori esportatori mondiali. La mappa dell’Export 2026 di Sace, però sottolinea come la vera criticità del sistema Italia resti la scarsa differenziazione geografica dell’export: il 45% delle imprese italiane esporta verso un solo mercato, esponendosi alla forte vulnerabilità degli equilibri geopolitici e legislativi internazionali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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