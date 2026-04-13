Come tutelare il made in Italy? Ecco la risposta di 5 imprenditori italiani
In vista della giornata dedicata al Made in Italy, prevista per mercoledì 15 aprile, cinque imprenditori italiani hanno condiviso con l’Adnkronos e Labitalia le loro opinioni su come proteggere le produzioni di eccellenza del Paese. Le interviste si concentrano sulle strategie e le misure adottate per difendere i prodotti italiani da imitazioni e contraffazioni. L’iniziativa mira a mettere in luce le sfide e le opportunità nel settore produttivo nazionale.
(Adnkronos) – In vista della giornata nazionale dedicata al Made in Italy, che si celebra mercoledì 15 aprile, cinque imprenditori italiani raccontano all’AdnkronosLabitalia il loro punto di vista su come tutelare le eccellenze produttive nazionali. Nel mondo della sicurezza stradale, Roberto Impero, ceo di Sma road safety, sostiene che "il Made in Italy non è.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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