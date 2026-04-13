Come tutelare il made in Italy? Ecco la risposta di 5 imprenditori italiani

In vista della giornata dedicata al Made in Italy, prevista per mercoledì 15 aprile, cinque imprenditori italiani hanno condiviso con l’Adnkronos e Labitalia le loro opinioni su come proteggere le produzioni di eccellenza del Paese. Le interviste si concentrano sulle strategie e le misure adottate per difendere i prodotti italiani da imitazioni e contraffazioni. L’iniziativa mira a mettere in luce le sfide e le opportunità nel settore produttivo nazionale.