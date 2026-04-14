Giornata del Made in Italy | un bene prezioso da tutelare

Nella giornata dedicata al Made in Italy, si evidenzia come il settore continui a mostrare segnali di resistenza nonostante le tensioni commerciali e le fluttuazioni delle rotte globali. Secondo i dati dell’istituto di statistica, nel 2025 l’Italia ha esportato merci per circa 591 miliardi di euro, con un incremento del 3,1% rispetto all’anno precedente in termini di valore e dello 0,4% in quantità.

Il Made in Italy resiste ai dazi e all’estrema fragilità negli equilibri delle rotte globali: secondo i dati Istat sul commercio estero, nel 2025 l’Italia ha esportato beni per 591,3 miliardi di euro, registrando un aumento del 3,1% in valore e un + 0,4% in volume. L’incremento delle esportazioni riguarda sia l’UE, sia i Paesi extra UE e posiziona l ‘Italia al quarto posto tra i maggiori esportatori mondiali. La mappa dell’Export 2026 di Sace, però sottolinea come la vera criticità del sistema Italia resti la scarsa differenziazione geografica dell’export: il 45% delle imprese italiane esporta verso un solo mercato, esponendosi alla forte vulnerabilità degli equilibri geopolitici e legislativi internazionali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Giornata del Made in Italy, a Firenze si disegna “La prossima Impresa”: competenze, innovazione e strategia per l’industria del futuro. Il 15 aprile, all’Auditorium del Florence Learning Center di Baker Hughes, istituzioni, imprese e scuole a confronto per parlar - facebook.com facebook

Il 15 aprile si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, che intende tutelare, sostenere e promuovere le eccellenze del nostro Paese, per preservare l'autenticità del nostro patrimonio produttivo e culturale. #GNMI2026 #GiornataMadeinItaly2026 #orgogl x.com