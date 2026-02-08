Bio made in Italy vale 6,8 miliardi e 3,9 di export un marchio per riconoscerlo

L’Italia si conferma leader nel settore biologico, con un fatturato di 6,8 miliardi di euro, di cui 3,9 miliardi di export. Nel 2025 le vendite di alimenti biologici a livello domestico sono cresciute del 6,2%, toccando i 5,5 miliardi. Un settore che continua a trainare l’economia, anche grazie alla domanda crescente di prodotti biologici nel fuori casa, che ha raggiunto 1,3 miliardi di euro.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel 2025 le vendite di alimenti biologici in Italia a consumo domestico sono aumentate del 6,2%,raggiungendo 5,5 miliardi di euro, con un valore complessivo considerando anche il fuori casa (1,3 miliardi) che ha raggiunto 6,8 miliardi con un export che sfiora i 3,9 miliardi. Gli ultimi dati dell’Osservatorio Sana mostrano un settore dove sale la richiesta e l’Italia avrà il suo marchio bio made in Italy che affiancherà il logo caratteristico a forma di foglia (Euro-leaf) con le stelle dell’Ue su sfondo verde. Manca un passaggio formale di parere da parte della Commissione Ue dopo l’intesa nei giorni scorsi, raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni che ha dato il via libera al decreto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il settore agroalimentare italiano, con un valore di circa 67 miliardi di euro, rappresenta una componente fondamentale dell’economia nazionale.

