Il settore agroalimentare in Italia vale 67 miliardi | export Made in Italy traina economia e lavoro

Il settore agroalimentare italiano, con un valore di circa 67 miliardi di euro, rappresenta una componente fondamentale dell’economia nazionale. Nel corso del 2025, le esportazioni hanno mostrato un aumento del 5% rispetto all’anno precedente, confermando il ruolo centrale del Made in Italy nel mercato internazionale. Questi dati evidenziano l’importanza strategica dell’agroalimentare per la crescita economica e la creazione di occupazione nel paese.

Secondo quanto emerge dal report AgriMercati di ISMEA, nei primi undici mesi del 2025 le esportazioni agroalimentari hanno registrato una crescita del 5% su base annua, arrivando a sfiorare la soglia dei 67 miliardi di euro. I dati più recenti confermano una traiettoria di crescita che coinvolge produzione, export, occupazione e valore aggiunto, rafforzando il ruolo dell’Italia come uno dei principali attori globali nel panorama del food & beverage di qualità. Agroalimentare in Italia, i numeri del settore. Dal punto di vista economico, l’agroalimentare italiano si conferma un sistema complesso e integrato, in cui agricoltura, industria di trasformazione, logistica e distribuzione concorrono alla creazione di valore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

