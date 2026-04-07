Mille marchi storici per il futuro del Made in Italy incontro a Palazzo Piacentini

Il 15 aprile alle 10.30 si svolgerà a Palazzo Piacentini, a Roma, l’evento intitolato “1000 marchi storici per il futuro del Made in Italy”. L’iniziativa è in programma in occasione della Giornata del Made in Italy e coinvolgerà rappresentanti di diverse aziende e settori legati alla tradizione italiana. L’incontro si concentrerà sulla valorizzazione dei marchi storici e sulla loro continuità nel tempo.

Bagnoli, protocollo per legalità e sicurezza. All’Acen focus con Manfredi, di Bari e Savarese Si terrà il 15 aprile alle ore 10.30 a Palazzo Piacentini, a Roma, l’evento “1000 marchi storici per il futuro del Made in Italy”, organizzato in occasione della Giornata del Made in Italy. L’incontro sarà l’occasione per presentare il rapporto “L’Italia dei 1000 marchi storici di interesse nazionale. Numeri, territori e prospettive di un patrimonio industriale del Made in Italy”, insieme al nuovo strumento finanziario dedicato allo sviluppo dei marchi storici. La misura è stata introdotta con la riforma del Fondo salvaguardia imprese (art. 2, legge 11 marzo 2026, n. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Made in Italy, a Roma i 1.000 Marchi Storici. A Palazzo Piacentini focus su crescita e innovazioneSi terrà il prossimo 15 aprile, in occasione della Giornata del Made in Italy, l’evento “1000 Marchi Storici per il futuro del Made in Italy”, in... Dal sapere al saper fare, a Palazzo Piacentini incontro promosso dall’Associazione Marchi StoriciTrasmettere il sapere alle nuove generazioni e trasformarlo in competenze concrete. Si parla di: Made in Italy, a Roma i 1.000 Marchi Storici. A Palazzo Piacentini focus su crescita e innovazione; Oltre le 5A: la metamorfosi del Made in Italy e le nuove sfide dell’autonomia strategica. Marchi storici, con ddl pmi svolta per made in ItalyCon l'approvazione della Legge Pmi 2025, passata ieri in Parlamento, il Fondo Salvaguardia Imprese da misura volta principalmente alla difesa e tutela del Made in Italy, si trasforma in leva ... ansa.it