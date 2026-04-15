Made in Italy raggiunti 100 marchi storici | fatturato da quasi 94 mld

Il Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale ha annunciato che sono stati iscritti 100 marchi italiani storici. Questi marchi rappresentano aziende e prodotti che operano nel paese da molti anni. Nel 2022, il fatturato complessivo di queste imprese ha raggiunto quasi 94 miliardi di euro. La notizia è stata diffusa in una comunicazione ufficiale, senza ulteriori commenti o analisi.

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Il Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale ha raggiunto il traguardo dei 1000 Marchi Storici iscritti: un ecosistema composto da 780 imprese titolari che generano un volume d'affari complessivo di 93,6 miliardi di euro e garantiscono l'occupazione di 363.201 addetti. È quanto emerge dal rapporto ‘L'Italia dei 1000 Marchi Storici di Interesse Nazionale. Numeri, territori e prospettive di un patrimonio industriale del Made in Italy', presentato oggi a Palazzo Piacentini in occasione della giornata del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso. L'evento è stato...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Made in Italy, raggiunti 100 marchi storici: fatturato da quasi 94 mld Notizie correlate Made in Italy, identità e talento. Meloni: Mille marchi storici e 100 mld di fatturato“?Desidero ringraziare l’Associazione Marchi Storici d’Italia e tutti i titolari presenti oggi a Palazzo Piacentini per aver promosso questa giornata... Made in Italy, raggiunti i 1000 marchi storici: valgono 93 mld e 363mila posti di lavoro1000 Marchi Storici iscritti: è il traguardo raggiunto dal Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, un ecosistema composto da 780... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ItalyX, sbarca su blockchain l’asset che certifica il Made in Italy; MICS, il futuro del Made in Italy con la fase 2.0; Giornata nazionale del made in italy (15 aprile); Coldiretti a Policoro: migliaia di agricoltori calabresi a difesa del Made in Italy. Made in Italy, raggiunti 100 marchi storici: fatturato da quasi 94 mldIl Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale ha raggiunto il traguardo dei 1000 Marchi Storici iscritti: un ecosistema composto da 780 imprese titolari che generano un volume d’affar ... adnkronos.com Giornata del made in Italy: raggiunti i 1000 marchi storici, per un fatturato di 93,6 miliardi di euroE' stato presentato oggi, in occasione della giornata del made in Italy, a Roma, presso la sede del Mimt, il rapporto L’Italia dei 1000 marchi storici ... fashionunited.it Gli allievi dell'Enaip celebrano la Giornata del Made in Italy con un pranzo a chilometro zero. facebook Made in Italy: Santoianni ( @AIColtivatori), tensioni internazionali creano preoccupazioni, difendere qualità e resilenza delle imprese agroalimentari x.com