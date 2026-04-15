Made in Italy in Basilicata | basta retorica serve un piano reale

In Basilicata, il rappresentante di un partito di centrodestra in consiglio regionale ha dichiarato che la promozione del Made in Italy nella regione necessita di un piano concreto. Ha sottolineato come non si possa limitare a semplici celebrazioni, ma bisogna puntare a un progetto strutturato per valorizzare realmente le produzioni locali. La proposta mira a sviluppare iniziative che coinvolgano il tessuto economico e produttivo del territorio.

Il capogruppo di FdI in consiglio regionale, Napoli, sostiene che la valorizzazione del Made in Italy in Basilicata debba trasformarsi in un progetto strutturato e non restare una mera celebrazione. Secondo il esponente, il territorio lucano necessita di organizzazione e comprensione profonda per riuscire a manifestare appieno il proprio potenziale economico. Oltre le eccellenze isolate verso un modello sistemico. La semplice esistenza di prodotti di valore non garantisce automaticamente la crescita economica. Napoli evidenzia come, senza una pianificazione rigorosa, il valore intrinseco della produzione locale non si traduca in reale sviluppo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Made in Italy in Basilicata: basta retorica, serve un piano reale Notizie correlate Il petrolio Made in Italy: estratto in Basilicata venduto in GermaniaDue giacimenti di petrolio, i più grandi d’Europa on shore, cioè sulla terra ferma, e i prezzi ai distributori della benzina (self) stabilmente i più... Petrolio Made in Italy: estratto in Basilicata, venduto in Germania. I due giacimenti più grandi d'Europa on shoreDue giacimenti di petrolio, i più grandi d’Europa on shore, cioè sulla terra ferma, e i prezzi ai distributori della benzina (self) stabilmente i più... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giornata nazionale del Made in Italy 2026, i dati sull'eccellenza italiana nel mondo; Porte aperte al Dipartimento per la giornata del Made in Italy 2026; Ai giovani piace lavorare per le aziende del Made in Italy; Giornata del Made in Italy: cos'è, a cosa serve e perché non bisogna sottovalutarla. Made in Italy, un racconto che viaggia nelle aule universitarie attraverso la filatelia di Poste ItalianeUn viaggio filatelico tra alcuni dei francobolli che hanno fatto la storia del Paese. A Roma Il Made in Italy in formato francobollo, la mostra dedicata ai francobolli del Made in Italy, allestita d ... tgcom24.mediaset.it Giornata del Made in Italy: cos'è, a cosa serve e perché non bisogna sottovalutarlaVi spieghiamo tutto sulla Giornata nazionale del Made in Italy, che si tiene ogni 15 aprile da tre anni a questa parte ... vogue.it 15 APRILE GIORNATA NAZIONALE DEL MADE IN ITALY Sostieni le fabbriche italiane, acquista un prodotto 100% made in REGLASS RBS Monster Margin 9.5 metri Listino 915,00€ Offerta a partire da 450,00€ Canna estremamente potent facebook Made in Italy: Santoianni ( @AIColtivatori), tensioni internazionali creano preoccupazioni, difendere qualità e resilenza delle imprese agroalimentari x.com