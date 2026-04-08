Petrolio Made in Italy | estratto in Basilicata venduto in Germania I due giacimenti più grandi d' Europa on shore

In Italia, alcuni dei più grandi giacimenti di petrolio onshore d’Europa si trovano in Basilicata. Questi giacimenti estraggono petrolio che viene poi esportato e venduto in Germania. I prezzi della benzina self-service nei distributori italiani risultano essere tra i più elevati in Europa, anche a causa della produzione nazionale e delle dinamiche di mercato. La presenza di tali giacimenti influisce sulle scelte di approvvigionamento e sui costi per i consumatori italiani.

Due giacimenti di petrolio, i più grandi d’Europa on shore, cioè sulla terra ferma, e i prezzi ai distributori della benzina (self) stabilmente i più alti d’Italia (in condivisione con la provincia autonoma di Bolzano). Un paradosso. A cui se ne aggiunge un altro: parte del petrolio viene esportato. LA STORIA Il petrolio in Basilicata ha una storia lunga e visibile. A Tramutola, in provincia di Potenza, il petrolio affiora da solo. Non c’è bisogno di far lavorare la fantasia: da metà dell’Ottocento in un torrente tra i boschi sono evidenti affioramenti spontanei. Certo non è come ce li si immagina, ma è petrolio. Negli anni Venti del Novecento cominciarono le prime perforazioni a profondità molto modeste, non più di 200 metri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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