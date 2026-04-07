Il petrolio Made in Italy | estratto in Basilicata venduto in Germania

In Basilicata sono stati estratti due grandi giacimenti di petrolio, considerati i più estesi dell’Europa onshore. Questi giacimenti producono petrolio che viene poi venduto in Germania. I prezzi della benzina self-service nelle stazioni di distribuzione italiane sono tra i più elevati del paese. La produzione e la vendita di petrolio italiani si concentrano principalmente in questa regione, mentre i prezzi al dettaglio sono soggetti a variazioni significative.

Due giacimenti di petrolio, i più grandi d’Europa on shore, cioè sulla terra ferma, e i prezzi ai distributori della benzina (self) stabilmente i più alti d’Italia (in condivisione con la provincia autonoma di Bolzano). Un paradosso. A cui se ne aggiunge un altro: parte del petrolio viene esportato. LA STORIA Il petrolio in Basilicata ha una storia lunga e visibile. A Tramutola, in provincia di Potenza, il petrolio affiora da solo. Non c’è bisogno di far lavorare la fantasia: da metà dell’Ottocento in un torrente tra i boschi sono evidenti affioramenti spontanei. Certo non è come ce li si immagina, ma è petrolio. Negli anni Venti del Novecento cominciarono le prime perforazioni a profondità molto modeste, non più di 200 metri. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Il petrolio Made in Italy: estratto in Basilicata venduto in Germania Export italiano in aumento, dove il Made in Italy è più venduto all’esteroIl 2025 si è chiuso con un quadro complessivamente positivo per il commercio estero italiano. Articoli sportivi, il 15% del made in Italy venduto negli Stati Uniti parte da quiForlì-Cesena è la seconda provincia italiana per volume di esportazioni di articoli sportivi verso gli Stati Uniti. Argomenti più discussi: Made in Italy, il motore che spinge tutto il Paese; Made in Italy - Emma Marcegaglia; Petrolio e gas: così la diplomazia energetica della Russia si espande in Asia; Comunicazione Italiana. L’impatto del conflitto su petrolio e made in Italy, secondo ConfartigianatoSono 27,8 miliardi di euro le esportazioni manifatturiere italiane verso i paesi del medio oriente e 15,9 miliardi di euro le importazioni di beni energetici dall’area. Lo studio ... ilfoglio.it Un video diventato virale mostra un barattolo del noto prodotto Made in Italy mentre fluttua all'interno della navicella Orion nella missione Artemis II. "E' la più grande pubblicità della storia" ha scritto il brand su X Leggi l'articolo #Nutella - facebook.com facebook Fino al 24 aprile la mostra “Made in Italy – Impresa al Femminile” al Grattacielo della Regione Piemonte Orari di apertura al pubblico (ingresso gratuito) Lunedì–venerdì: 10.00–18.00 Sabato e domenica: 10.00–13.00 Piazza Piemonte 1 – Torino promossa x.com