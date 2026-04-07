Il petrolio Made in Italy | estratto in Basilicata venduto in Germania

Da ilmattino.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Basilicata sono stati estratti due grandi giacimenti di petrolio, considerati i più estesi dell’Europa onshore. Questi giacimenti producono petrolio che viene poi venduto in Germania. I prezzi della benzina self-service nelle stazioni di distribuzione italiane sono tra i più elevati del paese. La produzione e la vendita di petrolio italiani si concentrano principalmente in questa regione, mentre i prezzi al dettaglio sono soggetti a variazioni significative.

Due giacimenti di petrolio, i più grandi d’Europa on shore, cioè sulla terra ferma, e i prezzi ai distributori della benzina (self) stabilmente i più alti d’Italia (in condivisione con la provincia autonoma di Bolzano). Un paradosso. A cui se ne aggiunge un altro: parte del petrolio viene esportato. LA STORIA Il petrolio in Basilicata ha una storia lunga e visibile. A Tramutola, in provincia di Potenza, il petrolio affiora da solo. Non c’è bisogno di far lavorare la fantasia: da metà dell’Ottocento in un torrente tra i boschi sono evidenti affioramenti spontanei. Certo non è come ce li si immagina, ma è petrolio. Negli anni Venti del Novecento cominciarono le prime perforazioni a profondità molto modeste, non più di 200 metri. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Il petrolio Made in Italy: estratto in Basilicata venduto in Germania

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